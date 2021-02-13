По улице Никольской в Николаеве воспламенилась передняя часть автомобиля ВАЗ-2111, постепенно огонь распространился на салон.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Вечером 12 февраля в Службу спасения поступило уведомление о горящем автомобиле по улице Никольской. На место инцидента выехали 2 отделения пожарников, которые определили, что очагом возгорания стала передняя часть машины ВА-2111, после чего пламя проникло в салон.
Через семь минут очаг пожара был локализирован, еще через четыре минуты полностью потушен.
Сейчас устанавливается причина инцидента.
Напомним, в Николаеве на улице Транспортной произошел пожар на территории автогаражного кооператива, горел мусор и пол одного гаража.
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По улице Никольской в Николаеве воспламенилась передняя часть автомобиля ВАЗ-2111, постепенно огонь распространился на салон.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Вечером 12 февраля в Службу спасения поступило уведомление о горящем автомобиле по улице Никольской. На место инцидента выехали 2 отделения пожарников, которые определили, что очагом возгорания стала передняя часть машины ВА-2111, после чего пламя проникло в салон.
Через семь минут очаг пожара был локализирован, еще через четыре минуты полностью потушен.
Сейчас устанавливается причина инцидента.
Напомним, в Николаеве на улице Транспортной произошел пожар на территории автогаражного кооператива, горел мусор и пол одного гаража.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий