Об этом пишет BBC.

Фельдшер рассказал, что 16 февраля получил экстренный вызов к больному. Когда вместе с водителем Вознюк приехал по адресу пациента, то оказалось, что дороги там покрыты снежными заносами.

— Приехали на одну улицу, приехали на вторую — они оказались заблокированы сугробами. Люди идут, говорят: «Вы не доедете, туда даже лошади не ездят», — рассказал фельдшер.

Мужчина обратился к местной пожарной команде и сельскому старосте, однако те помочь отказались.

Соседка больного рассказала, что он является человеком с инвалидностью I группы, у него ДЦП, а перед вызовом врача у него начались судороги. Пока Вознюк пытался добраться к больному, тот начал задыхаться. Однако в конце концов медику удалось прийти к пациенту и перевести состояние из тяжелого в среднее.

Затем фельдшер вместе с соседками больного тянули его к лошади с телегой, которую предоставила одна из женщин. Кони часто застревали с телегой в снегу и приходилось их тянуть, но в конце концов они добрались до машины «скорой».

Напомним, в Житомирской области больную девочку доставили к карете скорой на подводе, запряженной двумя лошадьми, так как движение транспорта ограничивал выпавший снег.