В селе Воронов Ровенской области фельдшеру Степану Вознюку пришлось тащить больного два километра через снежные заносы в скорую помощь, чтобы госпитализировать. Ему согласились помочь только соседки пациента.
Об этом пишет BBC.
Фельдшер рассказал, что 16 февраля получил экстренный вызов к больному. Когда вместе с водителем Вознюк приехал по адресу пациента, то оказалось, что дороги там покрыты снежными заносами.
— Приехали на одну улицу, приехали на вторую — они оказались заблокированы сугробами. Люди идут, говорят: «Вы не доедете, туда даже лошади не ездят», — рассказал фельдшер.
Мужчина обратился к местной пожарной команде и сельскому старосте, однако те помочь отказались.
Соседка больного рассказала, что он является человеком с инвалидностью I группы, у него ДЦП, а перед вызовом врача у него начались судороги. Пока Вознюк пытался добраться к больному, тот начал задыхаться. Однако в конце концов медику удалось прийти к пациенту и перевести состояние из тяжелого в среднее.
Затем фельдшер вместе с соседками больного тянули его к лошади с телегой, которую предоставила одна из женщин. Кони часто застревали с телегой в снегу и приходилось их тянуть, но в конце концов они добрались до машины «скорой».
Напомним, в Житомирской области больную девочку доставили к карете скорой на подводе, запряженной двумя лошадьми, так как движение транспорта ограничивал выпавший снег.
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В селе Воронов Ровенской области фельдшеру Степану Вознюку пришлось тащить больного два километра через снежные заносы в скорую помощь, чтобы госпитализировать. Ему согласились помочь только соседки пациента.
Об этом пишет BBC.
Фельдшер рассказал, что 16 февраля получил экстренный вызов к больному. Когда вместе с водителем Вознюк приехал по адресу пациента, то оказалось, что дороги там покрыты снежными заносами.
— Приехали на одну улицу, приехали на вторую — они оказались заблокированы сугробами. Люди идут, говорят: «Вы не доедете, туда даже лошади не ездят», — рассказал фельдшер.
Мужчина обратился к местной пожарной команде и сельскому старосте, однако те помочь отказались.
Соседка больного рассказала, что он является человеком с инвалидностью I группы, у него ДЦП, а перед вызовом врача у него начались судороги. Пока Вознюк пытался добраться к больному, тот начал задыхаться. Однако в конце концов медику удалось прийти к пациенту и перевести состояние из тяжелого в среднее.
Затем фельдшер вместе с соседками больного тянули его к лошади с телегой, которую предоставила одна из женщин. Кони часто застревали с телегой в снегу и приходилось их тянуть, но в конце концов они добрались до машины «скорой».
Напомним, в Житомирской области больную девочку доставили к карете скорой на подводе, запряженной двумя лошадьми, так как движение транспорта ограничивал выпавший снег.