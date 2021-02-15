В Житомирской области больную девочку доставили к карете скорой на подводе, запряженной двумя лошадьми, так как движение транспорта ограничивал выпавший снег.
Об этом сообщает пресс-служба в ГУ ГСЧС в Житомирской области.
По словам спасателей, авто скорой помощи застряло в снежных сугробах по пути к 14-летней пациентке в селе Зеленица. Врача попытались доставить пожарной машиной, но ей удалось проехать лишь несколько сотен метров, поэтому медику пришлось продолжить путь к пострадавшей пешком.
Девочку решили госпитализировать в районную больницу. Для этого местные жители организовали гужевую повозку, на которой ребенка доставили к пожарной автоцистерне. После этого пациентку транспортировали на спецтехнике спасателей, а затем на носилках — в скорую, которую освободили из снежного заноса.
Напомним, 8 февраля в Вознесенском районе Николаевской области машина скорой помощи застряла на полевой дороге.
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В Житомирской области больную девочку доставили к карете скорой на подводе, запряженной двумя лошадьми, так как движение транспорта ограничивал выпавший снег.
Об этом сообщает пресс-служба в ГУ ГСЧС в Житомирской области.
По словам спасателей, авто скорой помощи застряло в снежных сугробах по пути к 14-летней пациентке в селе Зеленица. Врача попытались доставить пожарной машиной, но ей удалось проехать лишь несколько сотен метров, поэтому медику пришлось продолжить путь к пострадавшей пешком.
Девочку решили госпитализировать в районную больницу. Для этого местные жители организовали гужевую повозку, на которой ребенка доставили к пожарной автоцистерне. После этого пациентку транспортировали на спецтехнике спасателей, а затем на носилках — в скорую, которую освободили из снежного заноса.
Напомним, 8 февраля в Вознесенском районе Николаевской области машина скорой помощи застряла на полевой дороге.