Сегодня, 8 февраля, в Вознесенском районе Николаевской области машина скорой помощи застряла на полевой дороге.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Утром, в 08:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на полевой дороге в селе Тимирязевка Вознесенского района застряла карета скорой медицинской помощи, которая ехала с вызова.

На место происшествия прибыло отделение 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. С помощью специального троса спасатели отбуксировали «скорую», после чего она смогла продолжить движение.

Напомним, в течение 1 февраля в Николаевской области спасатели трижды оказывали помощь автомобилям скорой медицинской помощи.