В течение 1 февраля в Николаевской области спасатели трижды оказывали помощь автомобилям скорой медицинской помощи.

Об этом сообщают в региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Первый случай произошел вблизи села Токаревка Веселиновского района. Сообщение о, то что автомобиль увяз в снежном сугробе в Службу спасения поступило в 14:30.

Впоследствии, в 16:00, сообщили о том, что на ул. Алексея Горняка в Первомайске произошла похожая ситуация. На месте работали спасатели 11 и 23 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

В тот же день, в 17:10, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в переулке Летнем в Первомайске, из-за снежных заносов, бригада скорой не в состоянии добраться к больному, который нуждается в медицинской помощи.

На место прибыли спасатели 23 государственной пожарно-спасательной части и помогли медикам перенести больного мужчину в карету «скорой» для дальнейшей госпитализации.

Напомним, за ночь на 1 февраля на основные трассы в Николаевской области высыпали почти 400 тонн песчано-солевой смеси.