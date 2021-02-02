В течение 1 февраля в Николаевской области спасатели трижды оказывали помощь автомобилям скорой медицинской помощи.
Об этом сообщают в региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Первый случай произошел вблизи села Токаревка Веселиновского района. Сообщение о, то что автомобиль увяз в снежном сугробе в Службу спасения поступило в 14:30.
Впоследствии, в 16:00, сообщили о том, что на ул. Алексея Горняка в Первомайске произошла похожая ситуация. На месте работали спасатели 11 и 23 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
В тот же день, в 17:10, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в переулке Летнем в Первомайске, из-за снежных заносов, бригада скорой не в состоянии добраться к больному, который нуждается в медицинской помощи.
На место прибыли спасатели 23 государственной пожарно-спасательной части и помогли медикам перенести больного мужчину в карету «скорой» для дальнейшей госпитализации.
Напомним, за ночь на 1 февраля на основные трассы в Николаевской области высыпали почти 400 тонн песчано-солевой смеси.
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В течение 1 февраля в Николаевской области спасатели трижды оказывали помощь автомобилям скорой медицинской помощи.
Об этом сообщают в региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Первый случай произошел вблизи села Токаревка Веселиновского района. Сообщение о, то что автомобиль увяз в снежном сугробе в Службу спасения поступило в 14:30.
Впоследствии, в 16:00, сообщили о том, что на ул. Алексея Горняка в Первомайске произошла похожая ситуация. На месте работали спасатели 11 и 23 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
В тот же день, в 17:10, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в переулке Летнем в Первомайске, из-за снежных заносов, бригада скорой не в состоянии добраться к больному, который нуждается в медицинской помощи.
На место прибыли спасатели 23 государственной пожарно-спасательной части и помогли медикам перенести больного мужчину в карету «скорой» для дальнейшей госпитализации.
Напомним, за ночь на 1 февраля на основные трассы в Николаевской области высыпали почти 400 тонн песчано-солевой смеси.
|
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|
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|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа