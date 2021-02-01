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За прошедшую ночь на основные трассы в Николаевской области высыпали почти 400 тонн песчано-солевой смеси.
Об этом говорится в публикации на странице Службы автомобильных дорог в Николаевской области в социальной сети Facebook.
«С ночи по Николаевской области падает мокрый снег с дождем. В советании с небольшой минусовой температурой местами на дорогах Николаевщины образовался гололед. На севере области, где раньше выпало много снега, местами наблюдается снежно-ледяной накат», - говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью недопущения аварийных ситуаций всю ночь 48 спецмашин и 60 дорожников курсировали для расчистки и обработки приоритетных дорог противогололедными материалами. Также техника убирает остатки снежной «каши» с обочин дорог.
«Во время работы на основные трассы области высыпали почти 400 тонн песчено-солевой смеси и использовано 2 тысячи 266 литров дизтоплива», - отмечается в сообщении САД,
Ранее сообщалось, что вчера сообщалось, что 1 февраля, в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, на территории региона в течение дня будет сильный снег и ветер 15 - 20 метров на секунду.
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За прошедшую ночь на основные трассы в Николаевской области высыпали почти 400 тонн песчано-солевой смеси.
Об этом говорится в публикации на странице Службы автомобильных дорог в Николаевской области в социальной сети Facebook.
«С ночи по Николаевской области падает мокрый снег с дождем. В советании с небольшой минусовой температурой местами на дорогах Николаевщины образовался гололед. На севере области, где раньше выпало много снега, местами наблюдается снежно-ледяной накат», - говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью недопущения аварийных ситуаций всю ночь 48 спецмашин и 60 дорожников курсировали для расчистки и обработки приоритетных дорог противогололедными материалами. Также техника убирает остатки снежной «каши» с обочин дорог.
«Во время работы на основные трассы области высыпали почти 400 тонн песчено-солевой смеси и использовано 2 тысячи 266 литров дизтоплива», - отмечается в сообщении САД,
Ранее сообщалось, что вчера сообщалось, что 1 февраля, в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, на территории региона в течение дня будет сильный снег и ветер 15 - 20 метров на секунду.