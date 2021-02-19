Студент Дмитрий Оробий вернулся в родной город Алчевск после учебы в украинском университете – боевики арестовали его и посадили в тюрьму за 12 лет по обвинению в госизмене.

Об этом случае сообщает Радио Свобода.

Молодого человека задержали террористы из так называемого «МГБ ЛНР», родные захваченного длительное время не знали куда его забрали, однако в начале февраля местное «судопроизводство» постановило – заключить в тюрьму на 12 лет за шпионаж.

Дмитрий Оробий проходил обучение в Восточноукраинском национальном университете имени Даля, он расположен на котролируемой Украине территории – в Северодонецке. Регулярно ездил к семье на оккупированные территории.

— Сильно удивился, когда узнал, что его «осудили» на 12 лет. Ни я, ни кто другой, кто с ним знаком, не думаем, что он мог быть во что-то замешан. Это какой-то бред. Я думаю, что они там просто придумали что-то. Он если сюда приезжал, то максимум на недельку – сдать экзамены и погулять, – говорит друг похищенного, Денис Давыдов.

Вернуться в Алчевск Дмитрий решил после окончания 4 курса. По словам Дениса, Дмитрий не мог найти работу, чтобы средств хватало и на жилье, и на проживание. Последний раз приезжал в Северодонецк в январе или феврале 2020 года на сессию. А через полгода его арестовали в оккупированном Алчевске.

Ранее НикВести сообщали, кинопрокатчики РФ отказывают под разными предлогами показывать в своих кинотеатрах фильм «Ополченочка», снятый в оккупированном Луганске.