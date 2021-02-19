Граждан Молдовы задержал патруль Госпогранслужбы на границе со Словакией, нарушители пытались добраться до Австрии.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

При обохде территории пограничники увидели дыру в заборе и тропинку, ведущую в сторону границы. По подозрительному следу направили кинологов с собаками, через 800 метров правоохранители задержали вероятных виновников – двух 18-летних мужчин.

Оказалось, что граждане Молдовы хотели попасть в Австрию в поисках работы, до границы они добрались с помощью навигатора.

Задержанных доставили в отделение, где на них составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, гражданин России попытался дать взятку украинским пограничникам, чтобы не попадать в базу данных.