Граждан Молдовы задержал патруль Госпогранслужбы на границе со Словакией, нарушители пытались добраться до Австрии.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
При обохде территории пограничники увидели дыру в заборе и тропинку, ведущую в сторону границы. По подозрительному следу направили кинологов с собаками, через 800 метров правоохранители задержали вероятных виновников – двух 18-летних мужчин.
Оказалось, что граждане Молдовы хотели попасть в Австрию в поисках работы, до границы они добрались с помощью навигатора.
Задержанных доставили в отделение, где на них составили протокол об административном правонарушении.
Напомним, гражданин России попытался дать взятку украинским пограничникам, чтобы не попадать в базу данных.
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Граждан Молдовы задержал патруль Госпогранслужбы на границе со Словакией, нарушители пытались добраться до Австрии.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
При обохде территории пограничники увидели дыру в заборе и тропинку, ведущую в сторону границы. По подозрительному следу направили кинологов с собаками, через 800 метров правоохранители задержали вероятных виновников – двух 18-летних мужчин.
Оказалось, что граждане Молдовы хотели попасть в Австрию в поисках работы, до границы они добрались с помощью навигатора.
Задержанных доставили в отделение, где на них составили протокол об административном правонарушении.
Напомним, гражданин России попытался дать взятку украинским пограничникам, чтобы не попадать в базу данных.