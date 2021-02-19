В Центральном районе Николаева тушили пожар в подвале, который возник в результате утечки газа, один человек получил ожоги.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сегодня, 19 февраля, в 12:48 на линию «101» поступила информация о пожаре в подвальном помещении на улице Потемкинской в Центральном районе Николаева.

По указанному адресу выехали два отделения 2 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Как выяснилось, в помещении произошла утечка газа, из-за чего случилось возгорание и в следствии — задымление. В результате пожара мужчина 1971 года рождения получил ожоги кистей рук второй степени. Медики, прибывшие на место, осмотрели пострадавшего и оказали ему первую медицинскую помощь, госпитализировать его не потребовалось.

Пожар на площади 3 квадратных метра локализовали в 12:24, в 13:05 — ликвидировали. Причиной назвали нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации бытовых газовых приборов. Всего от ГСЧС в тушении использовали 3 единицы техники, работали 10 человек, также на месте пребывали сотрудники полиции и медики.

Напомним, 15 февраля в одном из сел Николаевской области мальчик нашел спички, начал играть с ними и случайно поджег диван в доме.