В Центральном районе Николаева тушили пожар в подвале, который возник в результате утечки газа, один человек получил ожоги.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сегодня, 19 февраля, в 12:48 на линию «101» поступила информация о пожаре в подвальном помещении на улице Потемкинской в Центральном районе Николаева.
По указанному адресу выехали два отделения 2 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Как выяснилось, в помещении произошла утечка газа, из-за чего случилось возгорание и в следствии — задымление. В результате пожара мужчина 1971 года рождения получил ожоги кистей рук второй степени. Медики, прибывшие на место, осмотрели пострадавшего и оказали ему первую медицинскую помощь, госпитализировать его не потребовалось.
Пожар на площади 3 квадратных метра локализовали в 12:24, в 13:05 — ликвидировали. Причиной назвали нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации бытовых газовых приборов. Всего от ГСЧС в тушении использовали 3 единицы техники, работали 10 человек, также на месте пребывали сотрудники полиции и медики.
Напомним, 15 февраля в одном из сел Николаевской области мальчик нашел спички, начал играть с ними и случайно поджег диван в доме.
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В Центральном районе Николаева тушили пожар в подвале, который возник в результате утечки газа, один человек получил ожоги.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сегодня, 19 февраля, в 12:48 на линию «101» поступила информация о пожаре в подвальном помещении на улице Потемкинской в Центральном районе Николаева.
По указанному адресу выехали два отделения 2 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Как выяснилось, в помещении произошла утечка газа, из-за чего случилось возгорание и в следствии — задымление. В результате пожара мужчина 1971 года рождения получил ожоги кистей рук второй степени. Медики, прибывшие на место, осмотрели пострадавшего и оказали ему первую медицинскую помощь, госпитализировать его не потребовалось.
Пожар на площади 3 квадратных метра локализовали в 12:24, в 13:05 — ликвидировали. Причиной назвали нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации бытовых газовых приборов. Всего от ГСЧС в тушении использовали 3 единицы техники, работали 10 человек, также на месте пребывали сотрудники полиции и медики.
Напомним, 15 февраля в одном из сел Николаевской области мальчик нашел спички, начал играть с ними и случайно поджег диван в доме.