В Херсонской области полицейские остановили грузовик с 12 кубометрами древесины без документов, которые перевозили из Николаевской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Херсонской области.

В среду ночью, 17 февраля работники сектора реагирования Каховского районного отдела полиции во время патрулирования вблизи Каховской гидроэлектростанции остановили автомобиль «ЗИЛ», который перевозил спиленные бревна лесных насаждений. Во время проверки водитель не предоставил никаких документов, подтверждающих законность перевозки или приобретения древесины. Автомобиль с дровами был изъят.

Как отметил начальник Каховского районного отдела полиции Вадим Парфентьев, в кузове грузовика находилось около 12 кубических метров распиленных стволов акации. У водителя, который оказался 63-летним местным жителем, не было никаких разрешительных документов на перевозку или приобретение древесины. Он объяснил инспекторам, что его попросили перевезти дрова со склада в Николаевской области в Новую Каховку. Однако адреса, где находится склад, водитель указать не смог.

Грузовик с древесиной полицейские изъяли и доставили в отдел полиции в качестве вещественных доказательств. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по части 1 статьи 246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса». Санкция статьи предусматривает наказание в виде уплаты штрафа в размере от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, во Врадиевском районе Николаевской области во время рейда по полезащитным лесополосам экологи обнаружили местных жителей, которые пытались срубить два ясеня.