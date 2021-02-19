Во Врадиевском районе Николаевской области во время рейда по полезащитным лесополосам экологи обнаружили местных жителей, которые пытались срубить два ясеня.
Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.
В результате незаконного повреждения деревьев местные жители нанесли 4780 гривен ущерба.
«Личности нарушителей установлены, они привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 65-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям предъявлены претензии о возмещении ущерба, причиненного окружающей природной среде», — говорится в сообщении.
Напомним, при реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева подрядчик вырубил десятки дубов.
Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев отметил, что для благоустройства неблагоустроенного объекта придется чем-то пожертвовать
В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич хочет проектировать пешеходные зоны в городе вокруг деревьев, чтобы избежать их вырубки.
Разработчик проекта реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева заявил, что снос ряда дубов при выполнении работ был обусловлен их хаотичной посадкой и требованием строительных норм и норм благоустройства.
Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа посчитала, что снос 19 дубов при реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева является незаконным.
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Во Врадиевском районе Николаевской области во время рейда по полезащитным лесополосам экологи обнаружили местных жителей, которые пытались срубить два ясеня.
Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.
В результате незаконного повреждения деревьев местные жители нанесли 4780 гривен ущерба.
«Личности нарушителей установлены, они привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 65-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям предъявлены претензии о возмещении ущерба, причиненного окружающей природной среде», — говорится в сообщении.
Напомним, при реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева подрядчик вырубил десятки дубов.
Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев отметил, что для благоустройства неблагоустроенного объекта придется чем-то пожертвовать
В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич хочет проектировать пешеходные зоны в городе вокруг деревьев, чтобы избежать их вырубки.
Разработчик проекта реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева заявил, что снос ряда дубов при выполнении работ был обусловлен их хаотичной посадкой и требованием строительных норм и норм благоустройства.
Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа посчитала, что снос 19 дубов при реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева является незаконным.