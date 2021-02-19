В пятницу, 19 февраля, сотрудники патрульной полиции в Николаеве задержали 22-летнего парня, который занимался распространением наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Отмечается, что около 12:00, экипажу патрульной полиции поступил вызов, что на улице Гречаного гражданин якобы раскладывает так называемые «закладки».

«Прибыв по указанному адресу, патрульные заметили мужчину, который был похож по приметам, которые сообщил заявитель. Во время общения с инспекторами гражданин заметно нервничал и не мог объяснить, что именно он здесь делает. А чуть позже 22-летний мужчина признался, что имеет с собой свертки с наркотическими веществами, которые он распространяет», — говорится в сообщении.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В ходе осмотра места происшествия следователем, у данного гражданина было изъято 55 пакетов разного цвета, вероятно, с наркотическим веществом.

Напомним, 11 января патрульные задержали еще одного «закладчика». У 26-летнего правонарушителя выявили 67 свертков c веществом, напоминающим наркотики.