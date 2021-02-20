Жители микрорайона Матвеевка обеспокоены массовой рубкой деревьев в местном лесном урочище. Они считают, что рубка незаконна и заявляют о спиле сотен здоровых деревьев.

В частности, об этом написала местная жительница Катрина Ангелова на своей странице в Facebook.

Девушка также опубликовала видеозаписи из урочища.

— На всей полосе полностью уничтожены деревья. Я не знаю, сколько их. Может двести, может триста. Молодых, красивых, зеленых, сочных деревьев. Ни о какой зачистке леса, кривых, сухих речи не может быть. Просто кладбище, — отметила она.

Люди, которые занимаются спилом, объяснили местным жителям, что делают это законно — в рамках санитарных мероприятий. Также они показали лесорубный билет, выданный Николаевским лесным хозяйством. Однако жители Матвеевки сомневаются и в подлинности документа, и в том, что заявленные объемы соответствуют реальным.

В комментарии изданию MyCity в Государственной экоиспекции Юго-Западного округа сообщили, что идет плановая вырубка лесхозом.

— Это плановые рубки лесхоза. В понедельник официально еще сделаем запрос о предоставлении всех соответствующих документов, — рассказали в экоинспекции.

Отметим, что на видеозаписях и фото, опубликованных местными жителями, зафиксированы как минимум три заполненных древесиной прицепа, на которых указан номер мобильного телефона.

По этому номеру можно найти на OLX архивные объявления о продаже дров, а также подобные актуальны объявления в группах Facebook. Их публикует, судя по информации на странице, жительница города Цюрупинск Херсонской области.



Напомним, что ночью 17 февраля в Херсонской области полицейские остановили грузовик с 12 кубометрами древесины без документов, которые перевозили из Николаевской области.