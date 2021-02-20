С начала текущих суток, 20 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи Новгородского. Там боевики открыли прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, выпустив более тридцати мин.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Через Украинскую сторону СЦКК о фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.
В течение прошлых суток, 19 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Так, вблизи Зайцевого российско-оккупационные войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Возле Луганского открывали огонь из гранатометов разных систем, а возле Южного — еще и из стрелкового оружия.
Кроме того, неподалеку Водяного, что на Приазовье противник осуществил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.
Ни один украинский военный вчера не пострадал.
Напомним, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что перемирие на Донбассе больше не соблюдается, так как российский агрессор «начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения».
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С начала текущих суток, 20 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи Новгородского. Там боевики открыли прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, выпустив более тридцати мин.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Через Украинскую сторону СЦКК о фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.
В течение прошлых суток, 19 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Так, вблизи Зайцевого российско-оккупационные войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Возле Луганского открывали огонь из гранатометов разных систем, а возле Южного — еще и из стрелкового оружия.
Кроме того, неподалеку Водяного, что на Приазовье противник осуществил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.
Ни один украинский военный вчера не пострадал.
Напомним, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что перемирие на Донбассе больше не соблюдается, так как российский агрессор «начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения».