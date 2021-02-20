18 февраля в Николаевской области спасатели вытащили четыре автомобиля, застрявшие в сугробах.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 20:30 спасателям сообщили, что вблизи села Гойдаи Кривоозерского района три легковых автомобиля застряли в снежном сугробе. Спасатели с помощью троса отбуксировали автомобили Lada Priora, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 (в которых всего находилось 6 человек). В дальнейшем водители продолжили движение.

В этот же день сотрудники ГСЧС в селе Зайвое Новоодесского района достали из кювета легковой автомобиль «Волга».

Ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели достали собаку из-под бетонных плит.