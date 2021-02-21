19 февраля в Николаевской области произошли пожары двух авто. В обоих случаях причиной было короткое замыкание электропроводки.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

19 февраля в 6:15 в Службу спасения сообщили о пожаре автомобиля на ул. Садовая в селе Дорошовка Вознесенского района.

На место были направлены два отделения 12 государственной пожарно-спасательной части. По прибытию стало известно, что горит Opel Omega. С помощью пожарного ствола в 06:48 спасатели локализовали пожар на площади 4 кв. м и 6:57 — ликвидировали. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В тот же день, в 13:19, на спецлинию 101 сообщили о пожаре Ford Tranzit на ул. Школьная села Березки Кривоозерского района. Транспортное средство находилось на территории частного домовладения рядом с жилыми домами, поэтому была угроза распространения огня.

По вызову было направлено отделение 18 ГПСЧ. В 13:47 пожар на площади 6 кв. м локализовали и в 14:01 — ликвидировали. По предварительным данным причиной возникновения стало короткое замыкание электропроводки.

В общем работали 3 единицы техники, 11 человек.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 февраля, в Николаеве сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли двух мужчин, пострадавших во время пожаров в жилье.