В пятницу, 19 февраля, в Николаеве сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли двух мужчин, пострадавших во время пожаров в жилье.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

19 февраля в 14:21 на линию «101» сообщили о пожаре в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по улице Знаменской в Корабельном районе Николаева. По адресу выехали два отделения 5-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию выяснилось, что причиной пожара стало подгорание пищи на плите.

Пожарные вынесли пострадавшего владельца 1976 года рождения из дома и сразу же передали медикам. В дальнейшем он был госпитализирован в лечебное учреждение.

В 19:32 незначительное возгорание ликвидировано подручными средствами. В плотно задымленном помещении работало звено газодымозащитников.

В 19:15 николаевские спасатели из отделений 2-й, 3-й частей отправились на тушение пожара на улице Киевской в Заводском районе. Здесь, как и в первом случае, о запахе дыма из дома сообщили соседи. Горела квартира на седьмом этаже. На месте установлено, что вследствие неосторожности при курении хозяином, загорелся диван в комнате.

Сотрудниками ГСЧС спасен мужчина 1958 года рождения, который находился внутри. Его передали медикам для осмотра и оказания необходимой помощи.

В 19:28 пожар площадью два квадратных метра локализовали, в 19:32 — ликвидировали, не допустив распространения на смежные комнаты и квартиры граждан.

Всего на двух пожарах от ГСЧС привлекалось 6 единиц техники, 18 человек. Обстоятельства выясняли сотрудники полиции.