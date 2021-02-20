Российские оккупационные войска с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах Объединенных сил нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
«В течение текущих суток, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня... Боевых потерь среди наших защитников нет», — говорится в вечерней сводке.
По информации пресс-службы, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования РФ открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по украинским позициям неподалеку Южного.
Кроме того, из минометов 120-го калибра российско-оккупационные войска вели огонь вблизи Новгородского.
«Здесь под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных сил Украины, но и дома местных жителей. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет», — отметили в пресс-службе.
Сообщается, что оккупанты также вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Попасной и Катериновки.
«На обстрелы противника украинские военные открывали огонь», — заявили в пресс-службе.
Там отметили, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что ночью на Донбассе боевики выпустили больше 30 мин.
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Российские оккупационные войска с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах Объединенных сил нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
«В течение текущих суток, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня... Боевых потерь среди наших защитников нет», — говорится в вечерней сводке.
По информации пресс-службы, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования РФ открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по украинским позициям неподалеку Южного.
Кроме того, из минометов 120-го калибра российско-оккупационные войска вели огонь вблизи Новгородского.
«Здесь под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных сил Украины, но и дома местных жителей. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет», — отметили в пресс-службе.
Сообщается, что оккупанты также вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Попасной и Катериновки.
«На обстрелы противника украинские военные открывали огонь», — заявили в пресс-службе.
Там отметили, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что ночью на Донбассе боевики выпустили больше 30 мин.