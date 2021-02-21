В американском штате Алабама потерпел крушение сверхзвуковой реактивный самолет NorthropT-38, погибли два человека, находившиеся на его борту.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американское телевидение.

Самолет, совершавший учебный полет, разбился вблизи жилого района. Он упал недалеко от регионального аэропорта Монтгомери, но не задел ни одной постройки на земле.

На место аварии сразу прибыли представители национальной гвардии ВВС.

В США самолеты NorthropT-38 Talon используются для учебных миссий в ВВС, а также в Военно-морских силах. В них, как правило, летают инструктор и студент-пилот.

Ранее в США в штате Нью-Йорк разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»). Погибли трое военнослужащих.