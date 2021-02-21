Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала пандемии у нас обнаружили 1 миллион 304 тысячи 456 случаев кКоронавирусного заболевания. Из них 1 миллион 146 тысяч 73 пациента выздоровели, а 25 тысяч 103 — умерли от осложнений COVID-19.

Лаборатории за минувшие сутки сделали 27 тысяч 188 тестов на коронавирус: из них 19 тысяч 616 — методом и 4 тысячи 697 — методом . Также сделали 2 875 экспресс-тестов на антиген к вирусу. За все время в Украине провели 6,7 миллионов ПЦР-тестирований.

Больше всего новых больных обнаружили в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.