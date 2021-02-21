Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

У Южного боевики открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.

Неподалеку Новгородского использовали минометы 120-го калибра. Под обстрел попали не только позиции военных, но и дома местных. Из-за обстрелов повредили три жилых дома, линию электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданских нет, говорят в штабе.

Также зафиксировали обстрелы у Попасной и Катериновки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В штабе уверяют, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы.

Напомним, пророссийские боевики 20 февраля обстреляли дома мирного населения Новгородского.