Боевики 20 февраля семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Вследствие обстрелов нет потерь, но повреждены жилые дома.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
У Южного боевики открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.
Неподалеку Новгородского использовали минометы 120-го калибра. Под обстрел попали не только позиции военных, но и дома местных. Из-за обстрелов повредили три жилых дома, линию электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданских нет, говорят в штабе.
Также зафиксировали обстрелы у Попасной и Катериновки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В штабе уверяют, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы.
Напомним, пророссийские боевики 20 февраля обстреляли дома мирного населения Новгородского.
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Боевики 20 февраля семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Вследствие обстрелов нет потерь, но повреждены жилые дома.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
У Южного боевики открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.
Неподалеку Новгородского использовали минометы 120-го калибра. Под обстрел попали не только позиции военных, но и дома местных. Из-за обстрелов повредили три жилых дома, линию электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданских нет, говорят в штабе.
Также зафиксировали обстрелы у Попасной и Катериновки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В штабе уверяют, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы.
Напомним, пророссийские боевики 20 февраля обстреляли дома мирного населения Новгородского.