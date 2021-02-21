Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Погибшими являются местные жители в возрасте 37 и 40 лет. Пострадавшую женщину госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 115 (Умышленное убийство). Сейчас правоохранители устанавливают личность пострадавшей и все обстоятельства произошедшего.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, это была встреча знакомых. Во время общения один из мужчин достал гранату, которая взорвалась у него в руках, говорят в МВД.

Геращенко уточнил, что женщина сейчас в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями. Он также отметил, что только за прошлый год правоохранители изъяли у граждан 4 400 ручных гранат и 259 гранатометов.

— В абсолютном большинстве случаев это оружие имеет происхождение из зоны действий операции Объединенных сил. К сожалению, многие из наших военнослужащих, грубо нарушая закон, воруют, вывозят и продают опасное оружие, которое необходимо для противодействия агрессии РФ, и используют его в бытовых ссорах, для совершения преступлений, или просто для развлечений, — написал Антон Геращенко.

Напомним, в Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб мужчина.