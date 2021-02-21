За прошедшие сутки 20 февраля в Николаевской области зарегистрировано 147 новых случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 21 февраля из всех 41 тысячи 71 (+147) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:

город Николаев - 27512 (+102)

город Первомайск - 1363 (+3)

город Южноукраинск - 1389 (+3)

город Вознесенск - 1001 (+5);

город Очаков - 706 (+4)

Арбузинский район - 451;

Баштанский район - 593 (+1)

Березанский район - 519 (+4)

Братский район - 354 (+2)

Березнеговатский район - 250 (+2)

Веселиновский район - 381 (+1)

Витовский район - 1507 (7);

Вознесенский район - 346 (+1)

Врадиевский район - 315;

Еланецкий район - 187 (+1)

Доманевский район - 384;

Казанковский район - 449 (+1)

Кривоозерский район - 285;

Николаевский район - 570 (+1)

Новобугский район - 362 (+2)

Новоодесский район - 878 (+2)

Очаковский район - 341 (+1)

Первомайский район - 484 (+2)

Снигиревский район - 444 (2).

COVID-19 подтвержден у 1 тысячи 696 (+6) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 34 тысячи 662 человека. Умерло всего от последствий COVID-19 — 767, за сутки — 3.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 февраля, коронавирусную болезнь обнаружили у 4 тысячи 489 человек. Также 1 тсяча 557 пациентов выздоровели, а 58 — умерли от осложнений. В больницы попали 2 тысячи 445 человек.