За прошедшие сутки 20 февраля в Николаевской области зарегистрировано 147 новых случаев заражения COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 21 февраля из всех 41 тысячи 71 (+147) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:
COVID-19 подтвержден у 1 тысячи 696 (+6) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 34 тысячи 662 человека. Умерло всего от последствий COVID-19 — 767, за сутки — 3.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 февраля, коронавирусную болезнь обнаружили у 4 тысячи 489 человек. Также 1 тсяча 557 пациентов выздоровели, а 58 — умерли от осложнений. В больницы попали 2 тысячи 445 человек.
|
Путь «Зори» лежит во мраке - не пора ли его чуток осветить?Александр Жолобецкий
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
За прошедшие сутки 20 февраля в Николаевской области зарегистрировано 147 новых случаев заражения COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 21 февраля из всех 41 тысячи 71 (+147) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:
COVID-19 подтвержден у 1 тысячи 696 (+6) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 34 тысячи 662 человека. Умерло всего от последствий COVID-19 — 767, за сутки — 3.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 февраля, коронавирусную болезнь обнаружили у 4 тысячи 489 человек. Также 1 тсяча 557 пациентов выздоровели, а 58 — умерли от осложнений. В больницы попали 2 тысячи 445 человек.