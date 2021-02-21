Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

Так, патрульные получили вызов о неизвестных, которые присели возле автомобиля Mazda 6. Вероятные злоумышленники начали убегать, когда заметили, как служебный автомобиль приближается.

Правоохранители начали догонять мужчин, одного из них задержали почти сразу, говорят в пресс-службе. Другого нашли через 10 минут: он закопался в снегу в парке под деревом. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом.

По предварительным данным, вероятные злоумышленники успели снять с автомобиля значок и запчасть, ориентировочная стоимость которой 40-50 тысяч гривен. Также, возможно, эти мужчины причастны к нескольким похожим преступлениям. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Напомним, во Львовской области в городе Дрогобыч 20 февраля у подъезда жилого дома взорвалась грата. Два человека погибли, еще один ранен.