Об этом на брифинге 20 февраля сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, новый штамм птичьего гриппа обнаружили у семи сотрудников птицефабрики на юге России (в каком именно регионе, Попова не уточнила), где среди птиц в декабре 2020 года выявили вспышку заболевания.

Попова отметила, что все семь инфицированных пока чувствуют себя хорошо: болезнь у них длилась недолго и протекала легко, и организм всех из них показал иммунный ответ на вирус. При этом она подчеркнула, что о передаче вируса между людьми речь пока не идет.