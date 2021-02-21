Специалисты новосибирского центра «Вектор», входящего в состав Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия граждан (Роспотребнадзор), обнаружили первый в мире случай инфицирования человека птичьим гриппом нового штамма H5N8.
Об этом на брифинге 20 февраля сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, новый штамм птичьего гриппа обнаружили у семи сотрудников птицефабрики на юге России (в каком именно регионе, Попова не уточнила), где среди птиц в декабре 2020 года выявили вспышку заболевания.
Попова отметила, что все семь инфицированных пока чувствуют себя хорошо: болезнь у них длилась недолго и протекала легко, и организм всех из них показал иммунный ответ на вирус. При этом она подчеркнула, что о передаче вируса между людьми речь пока не идет.
— Новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер... насколько быстро последующие мутации позволят ему преодолеть и этот барьер (передачу между людьми), покажет время, — подытожила она.
Штамм H5N8 относится к вирусам гриппа типа А, которые отличаются большой контагиозностью и сложностью выработки иммунитета, а следовательно — и высоким уровнем смертности. Птичьим же грипп называют потому, что он в основном поражает именно птиц.
Напомним, в поселке Клавдиево-Тарасово Киевской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Вирус обнаружили у птицы, которую удерживали в частном домохозяйстве.
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Специалисты новосибирского центра «Вектор», входящего в состав Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия граждан (Роспотребнадзор), обнаружили первый в мире случай инфицирования человека птичьим гриппом нового штамма H5N8.
Об этом на брифинге 20 февраля сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, новый штамм птичьего гриппа обнаружили у семи сотрудников птицефабрики на юге России (в каком именно регионе, Попова не уточнила), где среди птиц в декабре 2020 года выявили вспышку заболевания.
Попова отметила, что все семь инфицированных пока чувствуют себя хорошо: болезнь у них длилась недолго и протекала легко, и организм всех из них показал иммунный ответ на вирус. При этом она подчеркнула, что о передаче вируса между людьми речь пока не идет.
— Новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер... насколько быстро последующие мутации позволят ему преодолеть и этот барьер (передачу между людьми), покажет время, — подытожила она.
Штамм H5N8 относится к вирусам гриппа типа А, которые отличаются большой контагиозностью и сложностью выработки иммунитета, а следовательно — и высоким уровнем смертности. Птичьим же грипп называют потому, что он в основном поражает именно птиц.
Напомним, в поселке Клавдиево-Тарасово Киевской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Вирус обнаружили у птицы, которую удерживали в частном домохозяйстве.