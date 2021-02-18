В поселке Клавдиево-Тарасово Киевской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Вирус обнаружили у птицы, которую удерживали в частном домохозяйстве.

Об этом сообщает областное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Результаты молекулярно-генетических исследований показали, что у птицы в одном из домохозяйств обнаружили РНК-вирус птичьего гриппа (тип А, субтип Н5N8). Поэтому с 17 февраля там ввели карантин, зонирование и ограничения.

В буферную зону попала территория в радиусе три километра вокруг места, где обнаружили инфекцию. В зоне наблюдения — территория в радиусе 10 км, на которой расположен ряд поселков. Под наблюдением также коммерческое хозяйство по содержанию и убою птицы «Производственно-торговая компания «Ранко».

— Жителей населенных пунктов, которые вошли в зоны защиты и надзора, просим с пониманием отнестись к действиям работников Госпродпотребслужбы и способствовать ликвидации вспышки и недопущению распространения гриппа птицы на другие территории, - указано в сообщении.

Напомним, что в селе Трихаты Николаевского района зафиксировали случаи птичьего гриппа.