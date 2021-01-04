В селе Трихаты Николаевского района зафиксировали случаи птичьего гриппа.

Об этом сообщают в Николаевской райгосадминистрации.

Отмечается, что 28 декабря 2020 года в управление Госпотребслужбы в телефонном режиме обратилась староста села Трихаты, сообщив о гибели птицы в одном из домохозяйств.

Специалистами Николаевской районной государственной больницы ветеринарной медицины были взяты образцы на анализ. Согласно результатам исследования, был выявлен РНК вирус птицы гриппа типа А1 субтипа Н5.

По словам соседей, падеж птицы в их дворах начался с 25 декабря по разным адресам — всего около 50 голов. После обнаружения падежа, хозяева уничтожили птицу путем сожжения в собственном дворе. Обращений по этому поводу не поступало.

По предварительной информации в селе Трихаты насчитывается 347 дворов, из них в 293 дворах содержится 1417 голов птицы.

По результатам работы районной комиссии по ТЭБ и ЧС, вокруг территории села установили буферную зону (зону защиты) радиусом 3 км. В самом селе объявили карантин. Также создана рабочая группа по изъятию и умерщвлению птицы.

Отметим, что ранее село Кандыбино Новоодесской района Николаевской области закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Там уничтожили почты тысячу крылатых.

Позже птичий грипп был вявлен в селе Новоматвеевское Новоодесского района.