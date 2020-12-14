В селе Новоматвеевское Новоодесского района Николаевской области выявлен птичий грипп среди птиц, принадлежащих жителям села.

Об этом сообщает Главное управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56%. Антигенная вариабельность вируса гриппа птиц и наличие высоковирулентных штаммов позволяют отнести его к особо опасным болезням, способным причинить большой экономический ущерб.

Сообщается, что во время проведения мероприятия по ликвидации гриппа птицы в населенных пунктах зоны защиты (села Сильвестровка, Новоматвеевское, туристический двор «Золотая подкова») и надзора (села Новоингулка и Степановка) проведен отбор стандартных образцов с целью лабораторного контроля на наличие или отсутствие вируса гриппа птицы.

По результатам исследования трахиальных и клоачных смывов от птицы, которая принадлежит жителям села Новоматвеевское, обнаружен РНК вирус гриппа птицы А1 субтипа Н5. В других населенных пунктах - селах Новоингулка, Степановка, Сильвестровка и ТД «Золотая подкова» в отобранных образцах вирус птичьего гриппа не был обнаружен.

«С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки гриппа 12 декабря проведено заседание Государтвенной чрезвычаной противоэпизоотической комиссии при Николаевской РГА, решением которой определено село Новоматвеевской неблагоприятным пунктом и утвержден план по ликвидации заболевания, которая включает в том числе зонирование, стемпинг-аут и дезинфекцию», - говорится в сообщении.

В буферную зону радиусом 3 километров от очага вошли села Кандыбино, Сильвестровка Новоодесского района и туристический двор «Золотая подкова».

Зоной надзора определена территория радиусом 10 километров от очага - села Новоингулка Новоодесского района, Степановка Баштанского района, Капустино Витовского района.

В очаге заболевания в селе Новоматвеевском проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя заболевания.

Отметим, что ранее село Кандыбино Новоодесской района Николаевской области закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Там уничтожили почты тысячу крылатых.