21 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Источник: пресс-центр ООС
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования РФ осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск.
На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, боевики 20 февраля семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Вследствие обстрелов нет потерь, но повреждены жилые дома.
|
Путь «Зори» лежит во мраке - не пора ли его чуток осветить?Александр Жолобецкий
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
21 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Источник: пресс-центр ООС
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования РФ осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск.
На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, боевики 20 февраля семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Вследствие обстрелов нет потерь, но повреждены жилые дома.