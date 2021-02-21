Как нам удалось выяснить из официальных судебных реестров, обвиняемый — житель Львова Роман Московченко, который возглавлял официально не зарегистрированное Молодежно-христианское общество «Дети Христа».

В отношении Романа Московченко сейчас открыто 11 уголовных производств, которые насчитывают 147 эпизодов по факту половых преступлений, совершенных с 2005 года в отношении шести девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

По данным следствия, Московченко с 2003 по 2018 год работал координатором внешних связей в учебно-воспитательном комплексе «Школа-гимназия святой Софии». От руководства заведения он получил разрешение на проведение в помещении собраний «Дети Христа». Там, а также в помещении, которое принадлежит храму «Святого Архистратига Михаила», он, по данным следствия, якобы и совершал преступления против несовершеннолетних.

— Он приводил потерпевшую в отдельное складское помещение на территории храма, где совершал в отношении малолетней развратные действия сексуального характера, которые выражались в том, что он приказывал потерпевшей обнажать свои половые органы и с целью удовлетворения своей половой страсти рассматривал обнаженную малолетнюю потерпевшую и прикасался пальцами рук к ее половым органам, — говорится в материалах дела.

Также установлено, что он «обнажал свой половой орган и прикасался им к обнаженным частям тела малолетних». По данным следствия, мужчина также насиловал несовершеннолетних девочек. Такие действия происходили якобы под предлогом наказания за плохое поведение детей или в качестве возмещения за понесенные расходы на них, поскольку среди пострадавших были как дети из полных семей, так и дети-сироты и лишенные родительской опеки.

Напомним, прокуроры Измаильской местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении Виктора Проценко — отстраненного директора специализированного дома ребенка в Одесской области, которого подозревают в сексуальном насилии и развращении трех воспитанниц 5-7 лет.