Об этом сообщили местные спасатели.

Об исчезновении 33-летнего мужчины из Триеста сообщила его девушка 17 февраля. Она ожидала, что он вернется из похода в понедельник, 15 февраля, но этого не произошло.

Спасатели нашли мужчину с помощью вертолета 18 февраля в горах на высоте 700 метров на северо-востоке Италии. Он был покрыт листьями, но из воздуха спасатели смогли увидеть одеяло из фольги, которая лежала рядом. Телефонная связь там отсутствовала.

Турист был в сознании, но голодный, хотел пить и имел серьезные синяки. Сказал, что выжить ему помогла его собака.

Как выяснилось, мужчина со сломанной ногой смог добраться до ручья, чтобы не умереть от жажды. Все время с ним был его пес Эш. Сейчас за животным ухаживают спасатели, а мужчину госпитализировали.

Отмечается, что ранее турист уже ходил в подобные походы, останавливаясь в горных хижинах или временных убежищах.

Напомним, 13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились два туриста из Киева.