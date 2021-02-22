В итальянских Альпах спасли мужчину, который пережил семь холодных ночей на открытом воздухе со сломанной ногой. Он говорит, что выжить ему помогла его собака.
Об этом сообщили местные спасатели.
Об исчезновении 33-летнего мужчины из Триеста сообщила его девушка 17 февраля. Она ожидала, что он вернется из похода в понедельник, 15 февраля, но этого не произошло.
Спасатели нашли мужчину с помощью вертолета 18 февраля в горах на высоте 700 метров на северо-востоке Италии. Он был покрыт листьями, но из воздуха спасатели смогли увидеть одеяло из фольги, которая лежала рядом. Телефонная связь там отсутствовала.
Турист был в сознании, но голодный, хотел пить и имел серьезные синяки. Сказал, что выжить ему помогла его собака.
Как выяснилось, мужчина со сломанной ногой смог добраться до ручья, чтобы не умереть от жажды. Все время с ним был его пес Эш. Сейчас за животным ухаживают спасатели, а мужчину госпитализировали.
Отмечается, что ранее турист уже ходил в подобные походы, останавливаясь в горных хижинах или временных убежищах.
Напомним, 13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились два туриста из Киева.
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В итальянских Альпах спасли мужчину, который пережил семь холодных ночей на открытом воздухе со сломанной ногой. Он говорит, что выжить ему помогла его собака.
Об этом сообщили местные спасатели.
Об исчезновении 33-летнего мужчины из Триеста сообщила его девушка 17 февраля. Она ожидала, что он вернется из похода в понедельник, 15 февраля, но этого не произошло.
Спасатели нашли мужчину с помощью вертолета 18 февраля в горах на высоте 700 метров на северо-востоке Италии. Он был покрыт листьями, но из воздуха спасатели смогли увидеть одеяло из фольги, которая лежала рядом. Телефонная связь там отсутствовала.
Турист был в сознании, но голодный, хотел пить и имел серьезные синяки. Сказал, что выжить ему помогла его собака.
Как выяснилось, мужчина со сломанной ногой смог добраться до ручья, чтобы не умереть от жажды. Все время с ним был его пес Эш. Сейчас за животным ухаживают спасатели, а мужчину госпитализировали.
Отмечается, что ранее турист уже ходил в подобные походы, останавливаясь в горных хижинах или временных убежищах.
Напомним, 13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились два туриста из Киева.