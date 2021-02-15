По состоянию на утро понедельника в Карпатах вторые сутки ищут заблудившегося туриста из Киева.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В ночь на 14 февраля вблизи села Березники Свалявского района на склоне горы «Гемба» во время катания на лыжах заблудились 2 жителя Киева.
Сообщается, что в 11.30 мин. 14 февраля одного туриста нашли в районе горы «Гемба». Состояние его здоровья удовлетворительное.
К поисковым работам от ГСЧС привлечено 43 человека личного состава, 9 единиц техники и 2 вертолета.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали значительные осадки на Прикарпатье, в Карпатах и в Винницкой области.
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По состоянию на утро понедельника в Карпатах вторые сутки ищут заблудившегося туриста из Киева.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В ночь на 14 февраля вблизи села Березники Свалявского района на склоне горы «Гемба» во время катания на лыжах заблудились 2 жителя Киева.
Сообщается, что в 11.30 мин. 14 февраля одного туриста нашли в районе горы «Гемба». Состояние его здоровья удовлетворительное.
К поисковым работам от ГСЧС привлечено 43 человека личного состава, 9 единиц техники и 2 вертолета.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали значительные осадки на Прикарпатье, в Карпатах и в Винницкой области.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий