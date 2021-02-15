По состоянию на утро понедельника в Карпатах вторые сутки ищут заблудившегося туриста из Киева.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В ночь на 14 февраля вблизи села Березники Свалявского района на склоне горы «Гемба» во время катания на лыжах заблудились 2 жителя Киева.

Сообщается, что в 11.30 мин. 14 февраля одного туриста нашли в районе горы «Гемба». Состояние его здоровья удовлетворительное.

По состоянию на утро 15 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются.

К поисковым работам от ГСЧС привлечено 43 человека личного состава, 9 единиц техники и 2 вертолета.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали значительные осадки на Прикарпатье, в Карпатах и в Винницкой области.