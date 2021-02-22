Грузовой самолет Boeing 747-400F начал разваливаться в небе над Нидерландами, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Один из обломков упал на голову пожилой женщине. Ее госпитализировали с травмой головы. Еще один горячий обломок попытался поднять ребенок, получив ожоги. Отмечается, что в одном из четырех двигателей вспыхнул пожар. Поэтому от самолета начали отпадать части.

Несмотря на такую ситуацию, пилоты смогли посадить Boeing в бельгийском городе Льеж. Следовал же самолет с нидерландского Маастрихта в Нью-Йорк.

Следственные органы не нашли связи этого случая с аналогичным инцидентом в США.

Напомним, в американском городе Брумфилд, штат Колорадо на частные жилые дома упали обломки двигателя самолета Boeing 777.