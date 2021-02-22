Грузовой самолет Boeing 747-400F начал разваливаться в небе над Нидерландами, в результате чего пострадали два человека.
Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
Один из обломков упал на голову пожилой женщине. Ее госпитализировали с травмой головы. Еще один горячий обломок попытался поднять ребенок, получив ожоги. Отмечается, что в одном из четырех двигателей вспыхнул пожар. Поэтому от самолета начали отпадать части.
Несмотря на такую ситуацию, пилоты смогли посадить Boeing в бельгийском городе Льеж. Следовал же самолет с нидерландского Маастрихта в Нью-Йорк.
Следственные органы не нашли связи этого случая с аналогичным инцидентом в США.
Напомним, в американском городе Брумфилд, штат Колорадо на частные жилые дома упали обломки двигателя самолета Boeing 777.
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Грузовой самолет Boeing 747-400F начал разваливаться в небе над Нидерландами, в результате чего пострадали два человека.
Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
Один из обломков упал на голову пожилой женщине. Ее госпитализировали с травмой головы. Еще один горячий обломок попытался поднять ребенок, получив ожоги. Отмечается, что в одном из четырех двигателей вспыхнул пожар. Поэтому от самолета начали отпадать части.
Несмотря на такую ситуацию, пилоты смогли посадить Boeing в бельгийском городе Льеж. Следовал же самолет с нидерландского Маастрихта в Нью-Йорк.
Следственные органы не нашли связи этого случая с аналогичным инцидентом в США.
Напомним, в американском городе Брумфилд, штат Колорадо на частные жилые дома упали обломки двигателя самолета Boeing 777.