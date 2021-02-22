В воскресенье, 21 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи Светлодарска противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия.
С начала текущих суток, 22 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими военными, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, боевики 20 февраля семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Вследствие обстрелов нет потерь, но повреждены жилые дома.
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В воскресенье, 21 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи Светлодарска противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия.
С начала текущих суток, 22 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими военными, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, боевики 20 февраля семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Вследствие обстрелов нет потерь, но повреждены жилые дома.