В воскресенье, 21 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи Светлодарска противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия.

С начала текущих суток, 22 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими военными, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, боевики 20 февраля семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Вследствие обстрелов нет потерь, но повреждены жилые дома.