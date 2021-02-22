Накануне Тайвань накрыл сильный туман. В результате непогоды там произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием 20 автомобилей.
Об этом пишет РБК-Украина.
Сообщается, авария произошла на западном побережье Тайваня. В полиции округа подтвердили, что причиной ДТП был туман, который привел к плохой видимости на дороге. В частности, столкнулись 7 фур и 13 легковых автомобилей.
Сейчас правоохранители будут выяснять все обстоятельства, чтобы решить, какую ответственность будут нести водители. Также полиция призвала тайваньских водителей сбавлять скорость и соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями во время движения в тумане.
Напомним, что в США на северо-востоке Техаса из-за обледенения шоссе произошло масштабное ДТП с участием легковых и грузовых авто. По данным пожарной службы Форт-Уэрта, в аварию попали свыше 100 автомобилей.
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Накануне Тайвань накрыл сильный туман. В результате непогоды там произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием 20 автомобилей.
Об этом пишет РБК-Украина.
Сообщается, авария произошла на западном побережье Тайваня. В полиции округа подтвердили, что причиной ДТП был туман, который привел к плохой видимости на дороге. В частности, столкнулись 7 фур и 13 легковых автомобилей.
Сейчас правоохранители будут выяснять все обстоятельства, чтобы решить, какую ответственность будут нести водители. Также полиция призвала тайваньских водителей сбавлять скорость и соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями во время движения в тумане.
Напомним, что в США на северо-востоке Техаса из-за обледенения шоссе произошло масштабное ДТП с участием легковых и грузовых авто. По данным пожарной службы Форт-Уэрта, в аварию попали свыше 100 автомобилей.