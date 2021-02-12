В США на северо-востоке Техаса из-за обледенения шоссе произошло масштабное ДТП с участием легковых и грузовых авто.

По данным пожарной службы Форт-Уэрта, в аварию попали свыше 100 автомобилей, а CNN сообщает о 133 авто.

Авария растянулась на участке примерно в 2,5 километра. На месте работает свыше 80 полицейских подразделений и несколько десятков пожарных отрядов.

В ДТП пострадали минимум 70 человек. 36 раненых госпитализировали. Пожарные заявили, что за помощью обратились 65 пострадавших, но их число явно будет расти. Также известно о шести погибших.

Специалисты проверяют каждый автомобиль и проводят эвакуацию. Представитель полиции заявил CNN, что по факту ДТП начато расследование.

Напомним, пять автомобилей столкнулись на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской улиц в Одессе. В результате мощного удара одна легковушка загорелась и быстро была уничтожена огнем.