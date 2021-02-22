На берег косы Феруэлл-спит, расположенной на северной оконечности Южного острова Новой Зеландии, выбросились около 50 черных дельфинов.

При этом девять из них погибли, сообщает Radio New Zealand.

Рейнджеры, прибывшие на место происшествия, обнаружили 49 черных дельфинов, заблокированных на отмели отдаленной косы Феруэлл-спит в заливе Голден Бей.

По словам сотрудника департамента сохранения природного и исторического наследия Новой Зеландии Аманды Харви, оставшиеся в живых дельфины «чувствуют себя в целом хорошо».

В 2017 году на отмели косы Фаруэлл-спит уже была зафиксирована массовая гибель черных дельфинов. Из 700 заблокированных на мели животных удалось вернуть в море 450, еще 250 особей погибли.

Напомним, что в Австралии не удалось спасти всех черных дельфинов, которые выбросились на берег у Тасмании. Спасатели подтвердили гибель 380 животных.