В Карпатах вторую неделю продолжаются поиски туриста из Киева, который заблудился во время катания на лыжах в районе горы Гемба 13 февраля.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

21 февраля при помощи вертолета Н-225 Супер пума спасатели провели воздушную разведку местности, где заблудился турист.

В течение 9 суток поисково-спасательные группы обследовали склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба.

Сейчас спасательными группами осуществляется обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.

В Карпатах в районе горы Гемба заблудились два туриста, один из них найден, поиски второго продолжаются. Туристы потеряли ориентир и разделились во время катания на лыжах вечером 13 февраля.

Напомним, что в итальянских Альпах спасли мужчину, который пережил семь холодных ночей на открытом воздухе со сломанной ногой. Он говорит, что выжить ему помогла его собака.