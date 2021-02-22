Количество умерших от коронавируса в США с начала эпидемии приблизилась к полумиллиону.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

По данным Университета Джонса Хопкинса на момент публикации, с начала эпидемии в стране умерли уже 498 897 больных коронавирусом.

Энтони Фаучи, который сейчас является главным советником Джо Байдена по медицинским вопросам, назвал эти цифры ужасающими.

— Это действительно ужасно. Это что-то историческое. Мы не видели ничего подобного за последние 102 года, со времен эпидемии испанки, — сказал он.

В начале пандемии Фаучи прогнозировал, что от нее могут умереть более 100 тысяч американцев.

Напомним, население США составляет около 328 миллионов человек. В то же время, по данным федерального Центра по контролю и предупреждению заболеваний, в стране прививки от коронавируса получили уже 5,47% населения.

Энтони Фаучи в интервью признал, что аномальные холода и метели на юге США вызвали задержки с вакцинацией, однако, по его словам, отставание компенсируют уже к середине недели.

По его мнению, американцам еще придется носить маски, возможно и в начале 2022 года — от них можно будет отказаться только тогда, когда прививки получит абсолютное большинство людей и риски от вируса станут минимальными.

Напомним, в американском штате Орегон обнаружили четыре случая заболевания коронавирусной болезни после введения двух доз вакцины Pfizer/BioNTech.