В начале февраля компания видеоблогеров проехалась на джипах по Кинбурнской косе, которая является заповедной зоной.

Видео поездки опубликовал блогер Александр Ляпота на своем канале в YouTube «It’s a Good Trip — Приключения и еда».

В видеоблоге показано, как компания людей с детьми на восьми одинаковых внедорожниках отдыхают на Кинбурне, катаясь по полуострову, где растут уникальные краснокнижные растения.

Блогеры прокатились даже по побережью

— Реально чувствуешь себя каким-то дурачком. Потому что это капец как весело. Такое чувство, будто ты играешь в компьютерную игру, только в офлайне и с такими же великовозрастными дурачками, как и ты, — отметил один из участников поездки, подъезжая к Кинбурнскому полуострову.

Уже на самой косе автор канала называет поездку по ней «в высшей степени кайфом».

— Отлично едем. Очень нравится. Песок, иногда глубокая колея, иногда неглубокая. Где-то легче, где-то сложнее. Снежок, красота! В вышей степени кайф! — комментирует блогер.

Видео вызвало негативную реакцию даже у поклонников канала. Они называют это вандализмом и уничтожением заповедного фонда страны.

«На косе более 50 видов трав которые больше нигде не растут и вообще это заповедник, а вы своими корытами испортили природу и возможно повредили уникальные виды растений». «По сути это вандализм по отношению к природе. Наверняка там заповедник, в «европах» за такие покатушки вы бы выложили немало тысяч, организатору гарантированно дело». «Жалко Кинбурнскую косу. Это удивительный очаг дикой природы и такие огромные компании машин его просто уничтожают. А еще и подают пример и привлекают еще больше любителей бесконтрольного оффроуда. Внедорожник — это классная вещь, которая дарит свободу. Но этой свободой нужно пользоваться рассудительно, так чтобы не наносить вреда природе. Прежде, чем свернуть с грунтовки на целину, да и еще показывать это тысячам других людей, нужно подумать, какие у этого будут последствия. Уже были примеры, когда после нескольких красочных фото в Инстаграме люди вытаптывали целые поля с цветами», — комментируют видео пользователи.

Отреагировал на видеоблог глава общественной организации «Сила села», который занимается развитием «зеленого» туризма в Николаевской области, Александр Максименко.

— Посмотрите, как 10 машин, больше 20 взрослых людей, имеющих избирательное право, ушатывают природно-заповедный фонд Украины, мою любимую Кинбурнскую косу, смеются, веселятся, прикольно им. Ссылаются на то, что: «не пересекали никаких запрещающих знаков», тут конечно не поспоришь. Экологи, администрации парков, депутаты, чиновники наслаждайтесь видео, вдохновляйтесь, может фестиваль джипов проведем?, — написал он.

В свою очередь, автор канала попытался оправдаться тем, что компания каталась исключительно по песчаной дороге, убирала за собой и другими мусор, а также не нарушала запреты, пресекая знаки.

«Мы катаем по дорогам, по песку, который ветром разносится и так. И убираем мусор за теми, кто портит природу. А вы?» «А мы делаем контент, чтобы и другие брали пример и тоже убирали :)», - отвечают на комментарии авторы.

Однако на видео можно найти кадры, когда участники поездки на Suzuki Jimny «прыгают» по холмам, а также игнорируют запрещающие знаки. Например, жена автора канала Анна Ляпота, пролазит сквозь забор на пирсе старого причала, несмотря на запрет.

Блогеры катаются по целине

Также блогеры усадили за руль девушку, у которой, вероятно, даже нет прав, поскольку в видео отмечается, что она впервые ведет машину.

Произошедшее прокомментировал исполняющий обязанности директора НПП «Белобережье Святослава» Юрий Козловский. Он отметил, что туристы, разъезжающие по заповедной зоне, являются главной проблемой Кинбурна.

— К сожалению, это проблема номер 1 на Кинбурне. Я ее озвучиваю на всех уровнях. Необходимо загораживать косу и весь транспорт сосредоточивать на платных стоянках. На это нужны значительные средства и разработка нормативных актов. Знаки установлены для тех, кто хочет читать. Планируем в теплый период организовать круглосуточный пункт пропуска, но зимой в степи я людей не могу разместить. Обычно нас предупреждают о массовом заезде такого транспорта и профилактические беседы давали результаты. Здесь состоялся акт вандализма без какой-либо информации. Транспорт базируется на базах отдыха в селе Покровка, который не входит в Нацпарк. Надеюсь совместно с органами власти и общественностью найдем решение, — написал он.

Отметим, что Кинбурнская коса вошла в список 100 лучших туристических локаций со всей Украины по версии журнала The Ukrainians.

Ранее вице-губернатор Николай Маринов рассказал о том, что в ОГА хотят организовать территорию Кинбурнской косы и определить места, где будут развивать туризм.

— Природные ландшафтные парки и Национальные парки — это заповедные зоны, но там предусматривается развитие рекреации, и первое, что нам нужно сделать — это планирование территории и создание плана организации территории парков, где будут четко определено: вот здесь развиваем туризм, рекреацию. Это даст возможность легально и цивилизовано развивать там туризм. Так же его надо замкнуть и на водные маршруты, — рассказал Николай Маринов.

Также напомним, что в 2018 году для благоустройства территории Национального природного парка «Белобережье Святослава» на Николаевщине выделили из госбюджета 1,5 миллиона гривен.