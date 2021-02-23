Полиция Харькова задержала подозреваемого в убийстве, которое произошло вечером понедельника.
Об этом Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
— Нападающий оказался 50-летний мужчина. Его обнаружили и задержали за пределами Харькова, — говорится в сообщении.
Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство УКУ.
По санкции статьи подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Как сообщалось, вечером понедельника, 22 февраля, в Харькове застрелили человека.
Для задержания лиц, причастных к преступлению, было введено полицейскую операцию «Сирена».
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Полиция Харькова задержала подозреваемого в убийстве, которое произошло вечером понедельника.
Об этом Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
— Нападающий оказался 50-летний мужчина. Его обнаружили и задержали за пределами Харькова, — говорится в сообщении.
Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство УКУ.
По санкции статьи подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Как сообщалось, вечером понедельника, 22 февраля, в Харькове застрелили человека.
Для задержания лиц, причастных к преступлению, было введено полицейскую операцию «Сирена».