22 февраля спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям трижды оказывали помощь животным в Николаеве.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Первый случай произошел в 13:30 на улице Самойловича. Две собаки упали в колодец глубиной 3 метра. Об этом сообщили по спецлинии 101 очевидцы. Отделение 5 государственной пожарно-спасательной части прибыло по указанному адресу и достали четвероногих на поверхность.

Другой звонок поступил позже — хозяйка кота обратилась за помощью и рассказала, что ее пушистик взобрался на дерево высотой 6 метров и уже 4 часа его не могут снять. Спасатели 2 части с помощью лестницы добрались к «хвостику», спустили его вниз и передали счастливой хозяйке.

Уже затемно, аварийно-спасательное отделение спецчасти на катере спасли собаку, которая провалилась под лед на реке Ингул в микрорайоне Ракетное урочище.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели достали собаку из-под бетонных плит.