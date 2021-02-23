22 февраля спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям трижды оказывали помощь животным в Николаеве.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Первый случай произошел в 13:30 на улице Самойловича. Две собаки упали в колодец глубиной 3 метра. Об этом сообщили по спецлинии 101 очевидцы. Отделение 5 государственной пожарно-спасательной части прибыло по указанному адресу и достали четвероногих на поверхность.
Другой звонок поступил позже — хозяйка кота обратилась за помощью и рассказала, что ее пушистик взобрался на дерево высотой 6 метров и уже 4 часа его не могут снять. Спасатели 2 части с помощью лестницы добрались к «хвостику», спустили его вниз и передали счастливой хозяйке.
Уже затемно, аварийно-спасательное отделение спецчасти на катере спасли собаку, которая провалилась под лед на реке Ингул в микрорайоне Ракетное урочище.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели достали собаку из-под бетонных плит.
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22 февраля спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям трижды оказывали помощь животным в Николаеве.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Первый случай произошел в 13:30 на улице Самойловича. Две собаки упали в колодец глубиной 3 метра. Об этом сообщили по спецлинии 101 очевидцы. Отделение 5 государственной пожарно-спасательной части прибыло по указанному адресу и достали четвероногих на поверхность.
Другой звонок поступил позже — хозяйка кота обратилась за помощью и рассказала, что ее пушистик взобрался на дерево высотой 6 метров и уже 4 часа его не могут снять. Спасатели 2 части с помощью лестницы добрались к «хвостику», спустили его вниз и передали счастливой хозяйке.
Уже затемно, аварийно-спасательное отделение спецчасти на катере спасли собаку, которая провалилась под лед на реке Ингул в микрорайоне Ракетное урочище.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели достали собаку из-под бетонных плит.