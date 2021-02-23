За прошедшие сутки, 22 февраля, на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Один украинский военный погиб, еще двое — получили ранения. С начала нынешних суток — три обстрела, один военный погиб, один ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин — получил осколочные ранения», — говорится в сообщении.

Кроме того, недалеко от Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов разных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении враг совершил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций с помощью ПОМ-2, использовав при этом около двух десятков мин.

В пригороде Марьинки противник открывал неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а возле Первомайского — со стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации вели прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пивденного. «В результате обстрела получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение», — подчеркивается в сообщении.

По данным штаба, с начала суток 23 февраля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

«В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин — получил осколочные ранения. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего, а раненому бойцу желает скорейшего выздоровления », - сообщили в штабе.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, а в пригороде Авдеевки — со станковых противотанковых гранатометов.

На обстрелы противника украинские воины давали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.