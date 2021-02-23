В течение суток, 22 февраля, спасатели дважды ликвидировали пожары в жилом секторе, пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, 22 февраля в 22:00 в Службу спасения поступил звонок о пожаре жилого дома на улице Новая в селе Александровка Гороховского ОТГ. О случившемся доложили соседи, которые увидели плотный дым, идущий из окон дома.

На место направили отделение 24 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию установили, что огнем охвачен жилой дом и есть угроза распространения пламени на все здание. Пожар на площади 60 квадратных метров локализовали в 23:00 и потушили в 00:35. От огня спасли 3 хозпостройки, расположенные неподалеку. Причина пожара устанавливается.

По информации ГСЧС, хозяин дома 1978 года рождения получил ожоги кистей рук I-II степеней. Его доставили в ожоговое отделение Херсонской областной больницы.

Уже 23 февраля, в 00:58 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о возгорании на улице Баклана в селе Калиновка Воскресенской ОТГ. На вызов направили дежурный караул 16 ГПСЧ и очередную смену оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС. По прибытию выяснилось, что из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов произошел пожар в жилом доме. Огонь на площади 35 квадратных метров локализовали в 01:15 и ликвидировали в 01:55.

Пострадал мужчина 1986 года рождения, он получил ожоги тела III степени. Каретой скорой помощи его доставили в ожоговое отделение больницы в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Новом Буге в Николаевской области при пожаре жилого дома погибла женщина.