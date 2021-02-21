В городе Новый Буг Николаевской области при пожаре жилого дома погибла женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило на линию «101» в воскресенье, 21 февраля в 3:14. На место вызова были направлены два отделения 20 государственной пожарно-спасательной части.

— По прибытию пожарные провели оперативную разведку, в ходе которой в одной из комнат обнаружили тело женщины, 1967 года рождения. В 03:30 пожар был локализован и в 03:50 ликвидирован на площади 40 метров квадратных. На месте работало 2 единицы техники и 6 человек. Дополнительно привлекалась сотрудники полиции, аварийная бригада Новобугского филиала ОАО «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаз», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 февраля, спасателям Николаевской области приходилось четырежды тушить пожары в жилом секторе, в результате которых погибли двое пожилых людей.