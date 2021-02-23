Пограничники осматривали грузовой состав в Волынской области и обнаружили несколько тысяч пачек контрафактных табачных изделий.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

22 февраля сотрудники Госпогранслужбы провели в обыск в грузовом поезде и обнаружили спрятанные табачные изделения, на партию контрабанды оперативники получили наводку.

6 тысяч пачек сигарет были спрятаны среди листового материала, кроме того, военнослужащие обнаружили GPS трекер.

Напомним, сотрудники Госпогранслужбы вместе с румынскими пограничниками остановили нелегальное пересечение границы приезжими из Туниса и Марокко.