Пограничники осматривали грузовой состав в Волынской области и обнаружили несколько тысяч пачек контрафактных табачных изделий.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
22 февраля сотрудники Госпогранслужбы провели в обыск в грузовом поезде и обнаружили спрятанные табачные изделения, на партию контрабанды оперативники получили наводку.
6 тысяч пачек сигарет были спрятаны среди листового материала, кроме того, военнослужащие обнаружили GPS трекер.
Напомним, сотрудники Госпогранслужбы вместе с румынскими пограничниками остановили нелегальное пересечение границы приезжими из Туниса и Марокко.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
Пограничники осматривали грузовой состав в Волынской области и обнаружили несколько тысяч пачек контрафактных табачных изделий.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
22 февраля сотрудники Госпогранслужбы провели в обыск в грузовом поезде и обнаружили спрятанные табачные изделения, на партию контрабанды оперативники получили наводку.
6 тысяч пачек сигарет были спрятаны среди листового материала, кроме того, военнослужащие обнаружили GPS трекер.
Напомним, сотрудники Госпогранслужбы вместе с румынскими пограничниками остановили нелегальное пересечение границы приезжими из Туниса и Марокко.