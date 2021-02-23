В Корабельном районе Николаева в результате столкновения горели два легковых автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, 22 февраля в 18:33 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре автомобилей на улице Океановская в Николаеве. По прибытию установили, что легковушка Сhery Amulet во время движения врезалась в ограждение, в результате чего загорелась.

Продолжая движение, автомобиль столкнулся с Hyundai Santa Fe. Огонь охватил два автомобиля, но пассажиры Hyundai Santa Fe потушили свое авто огнетушителями до прибытия спасателей.

Сотрудники двух отделений 5 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области локализовали пожар в 18:42 и потушили в 18:46.

Кроме того, 23 февраля в 3:55 поступило сообщение о пожаре автомобиля, припаркованного на улице Южная в Николаеве. На место вызова направили два отделения 4 ГПСЧ.

По прибытию спасатели увидели дым из-под капота Mitsubishi Pajero Wagon. С помощью пожарного ствола в 4:09 спасатели локализовали пожар на площади 3 квадратных метра и в 4:15 ликвидировали, его причина устанавливается.

Напомним, 18 февраля на Николаевщине, съехав в кювет, загорелся автомобиль Chevrolet Aveo.