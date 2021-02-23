Сотрудники полиции в Харьковской области пообещали человеку награду в размере 300 гривен в обмен на его признание в вырубке деревьев.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Начальник райотдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области убедил своего подчиненного, начальника сектора криминальной полиции, создать искусственные условия для улучшения статистики по раскрытию преступлений, связанных с хищением леса. Для этого правоохранители предложили местному жителю денежное вознаграждение в обмен на признание в вырубке деревьев. В дальнейшем обещали содействовать ему в уклонении от наказания в виде лишения свободы.

Злоумышленники отвезли человека в лес, где уже были срублены 9 деревьев, вручили бензопилу и горючее к ней и вызвали следственно-оперативную группу.

18 марта 2020 следователь зная, что человек не имеет отношения к совершению преступления, сообщил пострадавшему о подозрении в незаконной порубке древесины.

В рамках уголовного производства задокументировано передачу полицейскими пострадавшему средств в сумме 300 гривен в качестве вознаграждения за признание в преступлении, которое он не совершал.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее НикВести сообщали, что Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.