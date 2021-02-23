Сергей Щербич

Об этом сообщает Украинская Правда.

Прокуратура утверждала, что вина обвиняемых, Сергея Стерненко и его соратника Руслана Демчука, подтверждается показаниями потерпевшего Сергея Щербича, телефонными биллингами и показаниями свидетеля. Последняя рассказала, что видела, как Сергей Щербича затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Целью нападения, по мнению обвинения, было завладение имуществом Сергея Щербича — его банковской карточкой, телефоном. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что преступление якобы совершили «в связи с выполнением потерпевшим долга службы» – Сергей Щербич был депутатом райсовета.

Оба обвиняемые свою причастность к похищению Сергея Щербича полностью отрицали. Еще до завершения оглашения приговора Сергей Стерненко заявил, что считает решение суда политически мотивированным. Он заверил, что будет обжаловать приговор.

Сергея Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета. По этой статье его освободили от ответственности, поскольку истек срок давности.

Весной 2015 году в Одесской области похитили и пытали Сергея Щербича — новоизбранного депутата Коминтерновского райсовета. По словам потерпевшего, ему позвонил Сергею Стерненко и предложил встретиться, чтобы обсудить вопросы его работы.

Приехав на место, депутат увидел несколько машин и людей, с двумя из которых, Стерненко и Демчуком, по его словам, был знаком лично. Депутат сел в одну из машин, затем пытался убежать, однако его силой увезли в подвал, где пытали. От мужчины, в частности, требовали отказаться от депутатства. Щербичу также угрожали физической расправой.

Когда жертву отпустили, он обратился к правоохранителям. По утверждению обвинения, Щербич сам указал на своих похитителей – Стерненко и Демчука. Однако сначала правоохранители публично не сообщали ни о конкретных лицах, причастных к преступлению, ни об их примечательных особенностях. Только за пять месяцев Стерненко и Демчуку вручили подозрения.

Их задержали и арестовали, однако позже выпустили из-под стражи. Дело передали в суд для рассмотрения по существу еще в 2016 году. Пострадавший практически не являлся в суд.