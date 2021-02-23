Патруль СММ ОБСЕ зафиксировал в воскресенье 21 реактивную систему залпового огня, размещенную с нарушением линий отвода.

Как передает Укринформ, об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Согласно документу, патруль СММ обнаружил 20 февраля 21 реактивную систему залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) неподалеку н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км юго-западнее Луганска).

В отчете также сообщается о препятствовании полетам беспилотников на временно оккупированной территории Донбасса.

«19 февраля БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала обоих модулей GPS (по оценке, в результате глушения) во время полета неподалеку н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км юго-западнее Донецка), а также действию помех сигнала GPS (по оценке, в результате вероятного глушения), пролетая возле н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км южнее Донецка) и н. п. Оленевка (неподконтрольный правительству, 23 км юго-западнее Донецка)», — сообщили в СММ.

Кроме того, 21 февраля в оккупированном населенном пункте Дачное (неподконтрольный правительству, 47 км западнее Луганска) во время полета БПЛА малого радиуса действия были зафиксированы 4 выстрела из стрелкового оружия, по оценке, в сторону БПЛА. Приземливши летательный аппарат, команда СММ заметила, что одна стойка шасси БПЛА была повреждена, по оценке, в результате поражения огнем из стрелкового оружия. Команда Миссии была вынуждена покинуть этот район.

Напомним, с 22 февраля оккупанты 14 раз открывали огонь на Донбассе, двое бойцов погибли, трое — ранены.